Balotelli Hellas Verona, nuovo problema: no per questione di rivalità?

L’Hellas Verona pensa a Mario Balotelli per l’attacco. Il centravanti però potrebbe non accettare l’offerta degli scaligeri per questioni di tifo

L’Hellas Verona tenta il colpaccio Mario Balotelli. L’attaccante vuole una nuova avventura in Italia e potrebbe ripartire dal Verona ma secondo La Gazzetta dello Sport, la rivalità tra Brescia ed Hellas rischia di far saltare l’affare.

La rivalità tra i tifosi rischia di frenare la trattativa, con il giocatore bresciano che sta riflettendo sul da farsi. Non solo problemi di ingaggio, la trattativa Balotelli-Verona è in salita anche per altre questioni.