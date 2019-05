A tutto Balotelli: «Sì al Brescia ma non ora. Nazionale? Se fossi bianco…»

Balotelli si racconta a Canal+ del suo futuro e della Nazionale. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante del Marsiglia

Mario Balotelli ha analizzato la sua stagione e il suo futuro a Canal+. Ecco le dichiarazioni più interessanti.

FUTURO – «Non escludo di restare al Marsiglia, ma non ho parlato con i dirigenti. A Brescia mi piacerebbe giocare un giorno, ma non credo già l’anno prossimo».

NAZIONALE – «Se fossi bianco sarei in Nazionale? Bella domanda. Penso che non sono più in Nazionale perché ho anch’io una parte di colpa, al Liverpool per esempio non ho giocato bene ed era normale che non fossi convocato. Poi ci sono state altre cose, non so se dipenda dal mio carattere un po’ forte o perché è più comodo non chiamarmi o per il razzismo. Non lo so, ma di sicuro non è colpa mia se non sono in Nazionale»