Balotelli sbrocca (di nuovo): «Milanisti irriconoscenti, non torno» – FOTO

Mario Balotelli e l’ennessimo sbrocco via social: l’attaccante, in rotta col Nizza, se la prende con i suoi ex tifosi del Milan, che nelle scorse erano si erano schierati contro il suo ritorno

Mario Balotelli contro il Milan (tra le altre, tanto per cambiare), ma prima bisognerebbe fare un passo indietro, a ieri, quando si era diffusa la notizia (abbastanza inverosimile) di un possibile ritorno dell’attaccante, attualmente al Nizza (è in rotta con l’allenatore Patrick Vieira, anche qui tanto per cambiare), per la terza volta in carriera in rossonero. I tifosi, onestamente, non l’avevano presa benissimo, cominciando a bersagliare Super Mario ed accusandolo, nella sostanza, di non essere più un giocatore da Milan, un talento irrisolto, un giocatore mai compiuto e chi più ne ha, più ne metta. Balotelli, dichiarato tifoso rossonero, evidentemente non pare averla presa benissimo ed oggi su Instagram ha ribattuto duramente.

«Comunque bello vedere così tanti tifosi milanisti che non gradirebbero un mio eventuale ed alquanto improbabile ritorno – le parole dell’attaccante del Nizza tramite una storia su Instagram – . Ma va bene così, un giorno servi e l’altro no, l’importante è non pentirsene. Non è in programma nessun mio movimento per ora. Questo l’ho scritto solo per far notare la non riconoscenza ed il non rispetto di un popolo che sarà sempre e comunque nel mio cuore». Dopo aver di fatto rotto coi tifosi dell’Inter, adesso Balo rompe pure con quelli milanisti. Avanti un altro.