Balotelli vuole la Serie A: offerta del Flamengo in stand-by

Balotelli ha intenzione di ripartire dalla Serie A, nonostante la maxi offerta del Flamengo. Ecco qual è la situazione

Nonostante il Flamengo abbia pronta una maxi offerta per Mario Batotelli, da 5.4 milioni per 18 mesi, l’attaccante è ancora indeciso sul da farsi. Come spiega La Gazzetta dello Sport, l’ex Marsiglia ha intenzione di tornare a giocare in Serie A.

Verona, Brescia e Fiorentina hanno cercato il giocatore, ma le loro proposte economiche non si avvicinano alle richieste dell’ex Inter e Milan. Il giocatore è dunque ad un bivio: scegliere di abbassare le pretese e accasarsi in un club italiano o aspettare l’offerta concreta del Flamengo o di altre squadre.