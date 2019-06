Balzaretti, addio Roma: lavorerà nel settore giovanile della Spal

L’ex dirigente e giocatore della Roma, Federico Balzaretti, ha salutato i giallorossi per approdare nella Spal: lavorerà nel settore giovanile

Così come riportato da Tuttomercatoweb, Federico Balzaretti ha lasciato, nella giornata di oggi, la Roma a livello di staff dirigenziale. Negli ultimi anni si era occupato della gestione dei giocatori in prestito, ma ora i giallorossi han deciso di non rinnovargli il contratto.

Balzaretti ripartirà così dalla Spal. Nella società ferrarese farà parte del settore giovanile. Proprio nella giornata odierna, l’ex Palermo è stato avvisato presso il centro sportivo dei biancazzurri.