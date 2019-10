Balzaretti non ha dubbi: «Castrovilli rilevazione della Serie A» – VIDEO

Federico Balzaretti, ex giocatore della Roma, ha parlato di Gaetano Castrovilli vera rivelazione di questo inizio di Serie A

Federico Balzaretti, ex difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN di questo inizio di Serie A e di chi si è messo maggiormente in mostra. L’attuale opinionista di DAZN ha indicato Gaetano Castrovilli come vera rivelazione del campionato.

Castrovilli ha trovato il primo gol in Serie A contro il Milan e nelle prime sette giornate ha sempre offerto prestazioni maiuscole. Questo il commento di Balzaretti.