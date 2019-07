Bambini vogliono Messi su FIFA e svuotano conto in banca dei genitori

Pronti a tutto per la Pulce: la storia dei bambini inglesi che hanno cercato di comprare Messi su FIFA… rubando i soldi a papà e la mamma

550 sterline per Lionel Messi. Non si tratta di un sogno proibito di un direttore sportivo, ma dell’impresa (fallita) di quattro bambini inglesi.

Sul gioco FIFA è possibile trovare i più grandi campioni in “figurine” giocabili nel videogioco, contenute in pacchetti a pagamento. I giovani hanno collegato la carta di credito dei genitori per cercare Messi, spendendo 550 sterline. Fortunatamente, il padre è stato rimborsato.