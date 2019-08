Barcellona, agente Coutinho: «Ritorno in Premier? Ecco cosa mi ha detto»

Il procuratore di Coutinho risponde alle voci che vorrebbero il suo assistito lontano da Barcellona: ecco il commento sul ritorno in Premier

Philippe Coutinho non vestirà la maglia di un club di Premier League diverso dal Liverpool.

Lo conferma l’agente del brasiliano, Kia Joorabchian. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Ansa: «Sarebbe molto difficile per Philippe giocare per uno dei rivali del Liverpool. Ogni volta che ne abbiamo parlato, mi ha confermato che farebbe fatica a giocare in un altro club della Premier League».