Barcellona, blaugrana a caccia di gol: occhi su Cavani e Werner

Il Barcellona di Xavi vuole rinforzare l’attacco a gennaio e avrebbe messo gli occhi su Cavani e Werner

Il Barcellona di Xavi cerca rinforzi per il mercato di gennaio così da rilanciarsi nella seconda parte di stagione. L’allenatore avrebbe chiesto forze fresche in attacco, dove il gol fa molta fatica ad arrivare.

Come riportato dal Mundo Deportivo, i nomi sul taccuino dei blaugrana sarebbero altisonanti. Il club catalano starebbe infatti seguendo Cavani, che al Manchester United non trova più spazio dall’arrivo di Cristiano Ronaldo, e Timo Werner che a Londra non si è mai ambientato.