Barcellona, con Griezmann c’è abbondanza. Chi è destinato a salutare?

Barcellona, Griezmann è quasi blaugrana. Adesso c’è abbondanza in attacco: chi sono i profili sul piede di partenza?

Ora più che mai sembra vicinissimo l’accordo tra Barcellona e Atletico Madrid per portare in blaugrana Antoine Griezmann. Dopo settimane di tira e molla pare che finalmente i catalani siano in grado di pagare la ricca clausola (120 milioni) che pende sulla testa del francese. Con buona pace di tutti. Se l’affare dovesse compiersi come sembra, il Barça avrebbe una grande abbondanza in attacco.

Messi, Suarez, Coutinho, Dembelè e, per l’appunto, Griezmann. Noto come i blaugrana siano una squadra prettamente offensiva, ma appare improbabile che tutti rimangano agli ordini di Valverde. A rigor di logica gli indiziati destinati a salutare sembrano maggiormente due: Coutinho e Dembelé. Su entrambi sono stati fatti investimenti clamorosi, ma non hanno mai realmente ripagato la cifra spesa. Valutazioni in corso, quindi, in casa Barcellona. In attesa del francese campione del mondo.