Barcellona, Coutinho è sul mercato: ecco dove potrebbe giocare

Barcellona, Coutinho è ufficialmente sul mercato dei blaugrana: ecco dove potrebbe andare a giocare il brasiliano

Nonostante fosse già stato inserito nella trattativa per riportare Neymar al Barcellona, Coutinho non era stato inserito ufficialmente nella lista degli addii blaugrana. Ora però, secondo quanto riportato da sport.es, per il brasiliano si pensa ad una possibile cessione.

L’ex Liverpool ha ricevuto delle offerte e il Barça le starebbe valutando. Non solo, gli spagnoli sono disposti ad accettare anche la prospettiva del prestito. Manchester City e United sarebbero le ipotesi più calde.