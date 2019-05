Barcellona, dalla Spagna: in arrivo Griezmann per 120 milioni

Barcellona pronto a pagare la clausola rescissoria di Greizmann: in Spagna sono certi, il francese saluterà l’Atletico Madrid

Il Barcellona ha intensificato in maniera significativa il pressing per Antoine Griezmann e intende acquistarlo nella sessione estiva di mercato. Arrivano conferme in questo senso anche dal quotidiano Le Parisien.

La clausola rescissoria del giocatore con l’Atletico Madrid è ancora valida ed è pari a 120 milioni di euro. Si tratta di un investimento importante, ma il Barcellona è consapevole di trattare un giocatore di calibro internazionale che deve far dimenticare la debacle in Champions League.