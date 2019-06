L’ex portiere della Juventus, Neto, farà il secondo a Barcellona. Ora è ufficiale: è addio al Valencia. Le ultime

Neto riparte dal Barcellona. L’estremo difensore ex Juventus ha lasciato il Valencia per firmare con il club catalano fino al prossimo 2023. E’ andato ufficialmente in porto lo scambio Cillessen–Neto.

Il portiere olandese andrà a fare il titolare a Valencia, Neto sarà il secondo di Ter Stegen a Barcellona. L’ex Juve è costato 26 milioni di euro più 9 di bonus. Clausola da 200 milioni.