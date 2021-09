Barcellona, tentativo ad agosto per Ferran Torres: no del City

Barcellona, retroscena di mercato per i blaugrana che hanno cercato l’attaccnte spagnolo dopo gli addi di Messi e Griezmann

Nel corso dell’ultima finestra di mercato il Barcellona si è messo alla ricerca di un attaccante, alla luce degli addii di Lionel Messi e Antoine Griezmann.

Secondo quanto detto da Sport, il club blaugrana avrebbe fatto un tentativo per strappare Ferran Torres al Manchester City, proponendo un prestito con diritto di riscatto fissato a cifre alte, non avendo liquidità immediata. Secco no da parte dei Citizens e di Guardiola.