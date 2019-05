Barcellona, il fracaso è storico: fine di un’era per il calcio spagnolo?

Barcellona, Atletico Madrid e Real Madrid: le superpotenze spagnole hanno fallito in Europa. È la fine di un’era?

La clamorosa rimonta di ieri sera del Liverpool di Jurgen Klopp ai danni del Barcellona, oltre a portare gli inglesi alla seconda finale consecutiva, ha interrotto un’egemonia che durava dal 2014. Da allora, infatti, le finali e le vittorie in Champions League avevano visto il dominio spagnolo con Real Madrid e Barcellona. Dalla finale di Champions del da Luz con il derby madrileno che regalò la decima al Real Madrid, la coppa dalle grandi orecchie ha sostato praticamente sempre dalle parti di Madrid, tranne la parentesi del 2015 che ha visto il Barcellona vittorioso sulla Juventus. L’ultima squadra ad aver tolto la Champions dalle mani di Messi e Ronaldo è stato il Bayern Monaco in finale contro il Borussia Dortmund.

Quest’anno il fracaso è stato clamoroso. Sia Barcellona che Atletico Madrid che Real Madrid hanno visto spegnersi le speranze di sollevare la Champions League a causa di tre rimonte clamorose. Liverpool, Juventus e Ajax le tre squadre che hanno posto fine ai sogni di gloria delle tre spagnole. E la stampa spagnola, all’indomani della serata di Anfield, non è stata clemente con il Barcellona e in più in generale con il calcio iberico. “La più grande figuraccia della storia” è l’apertura di Sport, con una scritta a tutta pagina su sfondo ovviamente nero. Sulla stessa linea anche il Mundo Deportivo, che sottolinea la vergogna del Barcellona con un chiaro “Arrossire“. Ancora più diretto Marca con il suo “Tonfo storico“, mentre su AS campeggia un “Tuono ad Anfield“. Che l’epoca a cui siamo abituati stia veramente volgendo al termine?