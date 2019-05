Barcellona, pronto l’annuncio di Griezmann: i dettagli dell’affare

I blaugrana sono pronti ad annunciare l’attaccante dell’Atletico Madrid: pronto un contratto quadriennale

Il Barcellona sta per ufficializzare l’acquisto di Antoine Griezmann: l’annuncio arriverà nei prossimi giorni. Per l’attaccante francese dell’Atletico Madrid è pronto un contratto quadriennale. La firma potrebbe arrivare la prossima settimana.

Le indiscrezioni secondo il quale Griezmann non sarebbe gradito nello spogliatoio dei blaugrana potrebbero quindi rivelarsi infondate o quanto meno non rilevanti per la dirigenza catalana. Il nuovo attaccante del Barcellona sarà proprio il neo-campione del mondo.