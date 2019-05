Antoine Griezmann rifiutato dallo spogliatoio del Barcellona? L’attaccante dell’Atletico non sarebbe gradito ai blaugrana

Il Barcellona dice di no a Griezmann? Spogliatoio in subbuglio in casa blaugrana per il possibile arrivo dell’attaccante francese che, giorni fa, ha annunciato ufficialmente l’addio all’Atletico Madrid.

Secondo Sport, lo spogliatoio dei catalani non vorrebbe Griezmann in squadra: Antoine è una persona non gradita per il mancato passaggio in Catalogna lo scorso anno, per il modo in cui ha lasciato l’Atletico Madrid e inoltre non ci sarebbero mai stati contatti fra lui e Messi. I giocatori del Barça vorrebbero dei rinforzi in altri ruoli, non riterrebbero necessario un altro attaccante.