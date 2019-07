Barcellona, il nuovo super obiettivo è David Alaba: ecco tutti i dettagli della trattativa col Bayern

Il terzino sinistro del Bayern Monaco, David Alaba, è nella lista della spesa del Barcellona. A riportarlo è Mundo Deportivo, seguito da tutti i principali media spagnoli. Il classe 1992 piace molto e da tempo ai blaugrana: l’interesse per Raphael Guerreiro potrebbe essere ridimensionato se il club bavarese dovesse prendere in considerazione l’offerta.

Gli 80 milioni spesi per portarsi a casa Lucas Hernàndez non lasciano dubbi sul fatto che sarà lui il titolare nella prossima stagione di Bundesliga. Ciò favorirebbe non di poco la trattativa sull’austriaco.