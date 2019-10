Barcellona Inter: il 532 di Conte ingabbia i blaugrana

L’Inter ha disputato difensivamente una grande gara contro il Barcellona, il 532 di Conte ha ben coperto gli spazi. Purtroppo non è bastato

Tanto rimpianto per l’Inter per la sconfitta contro il Barcellona, coi nerazzurri che si sono fatti preferire per larghi tratti del match. I blaugrana hanno tenuto tanto il pallone ma sono stati assai prevedibili negli ultimi metri.

Il 532 dell’Inter di Conte ha ben coperto gli spazi, al Barcellona è spesso mancato peso nel riempire l’area, con due mezzali (Arthur e de Jong) che non hanno grande senso dell’inserimento negli ultimi metri. Si vede nella slide sopra. Inter corta e compatta che difende bene la porta di Handanovic.