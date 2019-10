Barcellona Inter, Marotta: «Non saremo remissivi. Messi aggiunge qualità»

Ecco le parole di Beppe Marotta alla vigilia del big match di Champions League tra l’Inter di Conte e il Barcellona

Beppe Marotta ha presentato la sfida che sta per cominciare al Camp Nou tra Barcellona ed Inter. Ecco le dichiarazioni dell’amministratore delegato nerazzurro a Sky Sport.

«Orgogliosi di essere qua, c’è grande rispetto per il Barcellona ma non vogliamo fare la figura dei remissivi. La presenza di Messi non fa altro che aggiungere qualità alla sfida. Assenza Lukaku? Le alternative dalla panchina sono importanti. Il ragazzo ha un affaticamento, è stato fermato in via precauzionale».