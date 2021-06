Barcellona, la critica di Jordi Alba: «Abbiamo regalato Suarez, sembra una barzelletta»

Jordi Alba ha criticato la scelta del Barcellona di dare via Luis Suarez, decisivo per il successo in Liga dell’Atletico Madrid

Jordi Alba, terzino del Barcellona, a distanza di un anno ancora non può credere che il Barcellona abbia dato via Luis Suarez all’Atletico Madrid. Il calciatore ne ha parlato in una intervista ai mediani spagnoli.

«Suarez ha dato tanto al Barcellona e noi lo abbiamo regalato all’Atlético. Ha vinto lui il campionato, sembra sia una barzelletta. Al di là dell’amicizia che ci univa, dove lo trovi un attaccante come lui? Ha messo a tacere molte bocche».