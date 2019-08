Barcellona: la grande estate di De Jong

De Jong si sta già prendendo il Barcellona. La sua estate è stata caratterizzata da prestazioni di altissimo livello

Frankie De Jong ci ha messo poco a impressionare il Barcellona. In questo preseason ha offerto prestazioni incredibili per la loro completezza, diventando fin da subito accentratore nel gioco di posizione blaugrana. Calcio Datato ci ha fatto un thread.

Passaggi riusciti di Frenkie de Jong con il Barça in questo precampionato: ▪️vs Chelsea: 36/36 (100%)

▪️vs V. Kobe: 63/67 (94%)

▪️vs Napoli (1): 23/23 (100%)

▪️vs Napoli (2): 74/78 (95%) pic.twitter.com/5FoSXmC1zF — CalcioDatato (@CalcioDatato) August 16, 2019

Come si può vedere, De Jong ha una percentuale gigantesca nella riuscita dei passaggi. Non sono solo tocchi “facili” e orizzontali: tanti di questi sono appoggi in verticale. La sua elevata mobilità consente all’olandese di fare la differenza anche nella trequarti avversaria.