La nuova vita di Pinto: l’ex portiere del Barcellona, ritiratosi nel 2014, è diventato un vero bodybuilder dopo un duro lavoro in palestra.

Nella sua prima vita da calciatore José Manuel Pinto è stato un portiere ad alti livelli. Classe 1975, dopo gli esordi con il Betis, ha difeso per 9 stagioni la porta del Celta Vigo e per 6 anni quella del Barcellona. Con i blaugrana si è tolto le maggiori soddisfazioni, vincendo praticamente tutto: 2 Champions League, 2 Mondiali per club, 2 Supercoppe europee, 4 Campionati spagnoli, 2 Coppe del Re e 4 Supercoppe di Spagna. La nuova vita di Pinto: ritiratosi nel 2014, l’estremo difensore ha intrapreso però una “nuova vita”, diventando in pochi anni di duro lavoro in palestra un bodybuilder.

Nel suo profilo ufficiale su Instagram l’ex portiere blaugrana ha mostrato orgoglioso il suo fisico invidiabile. «Sembra che le mie sessioni di allenamento funzionino! – ha scritto – Che ne pensate? Continuiamo a lavorare!!!“.

