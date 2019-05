Barcellona-Liverpool DIRETTA LIVE | Formazioni ufficiali – Moviola – Pagelle – Sintesi

Barcellona-Liverpool, andata semifinale Champions League 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, tabellino e sintesi

C’è trepidazione in vista di Barcellona-Liverpool. La seconda semifinale di andata di Champions League promette spettacolo, con Messi e compagni desiderosi vincere contro gli inglesi, che a differenza dei blaugrana sono ancora in lotta per vincere il campionato. Klopp opta per un 4-3-1-2 senza Firmino, mentre gli spagnoli di Valverde saranno schierati secondo il consueto 4-3-3.

Barcellona-Liverpool: pagelle e tabellino

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Coutinho. A disposizione: Cillessen, N.Semedo, Umtiti, Arthur, Aleñá, Dembele, Malcom. Allenatore: Valverde.

LIVERPOOL (4-3-1-2): Alisson; Gomez, Matip, van Dijk, Robertson; Milner, Fabinho, Wijnaldum; Keita; Salah, Mane. A disposizione: Mignolet, Alexander-Arnold, Lovren, Henderson, Shaqiri, Origi, Firmino. Allenatore: Klopp.

ARBITRO: Kuipers, Olanda.

Barcellona-Liverpool: diretta live, moviola e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Barcellona-Liverpool: formazioni ufficiali

Barcellona-Liverpool: probabili formazioni e pre-partita

Barcellona-Liverpool Streaming: dove vederla in tv

Barcellona-Liverpool sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box in HD), Sky Sport Football (canale 203 dello Sky Box in HD), Sky Sport (canale 251 satellitare in HD) e in chiaro su Rai 1 (canale 501 del digitale terrestre in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.