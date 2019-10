Barcellona, Messi: «È il miglior club al mondo, mai pensato di andare via»

Barcellona, Messi dichiara amore: «Mai avuto la necessità di lasciare il migliore club del mondo. Ritiro? Me ne accorgerò io stesso»

Lionel Messi, stella del Barcellona e fresco vincitore della sua sesta Scarpa D’Oro, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni ai microfoni di Marca sul suo futuro in blaugrana.

«Non ho mai avuto la necessità di lasciare il miglior club del mondo che è il Barcellona, dove mi diverto ad allenarmi e a giocare, dove sto bene in città. Ritiro? Lo scoprirò con il tempo. Sarò io stesso ad accorgermene e fermarmi nel momento in cui non ce la farò più. Sarà il tempo a dirmelo».