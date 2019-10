Barcellona, Messi: «Tutta la verità su Griezmann e sul ritorno di Neymar»

Barcellona, Lionel Messi si racconta: ecco le sue parole sulle trattative in estate, da Neymar all’arrivo di Griezmann

Lionel Messi ha concesso un’intervista alla radio catalana RAC1: «Neymar? Pensavo che se non fosse venuto qui sarebbe andato al Real Madrid. Griezmann? È una bugia che non volevo che venisse. Non ho mai avuto alcun problema».

«La sconfitta contro il Liverpool è stata colpa nostra. Non siamo riusciti a superare ciò che ci è successo in quel gioco. Ci siamo bloccati e mi è venuta in mente la partita di Roma».