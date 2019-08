Barcellona, Neto: «Ritorno Neymar? Un piacere stare al suo fianco»

Neto apre al ritorno di Neymar: ecco le parole dell’estremo difensore del Barcellona sul fenomeno brasiliano

Neto spera nel ritorno di Neymar al Barcellona: ad ammetterlo è lo stesso portiere, interpellato da Sport.

Ecco le parole: «Ho già diviso con lui lo spogliatoio. Mi chiedono spesso di lui, ma la mia opinione non cambia. È un grandissimo giocatore. Non elencherò le sue caratteristiche perché le conosce tutto il mondo. Se un giorno tornasse al Barcellona, per me sarà un piacere stare al suo fianco».