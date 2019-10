Barça-Real, il ministro dell’Interno: «Nessuna richiesta di rinvio»

Il Primo ministro del governo spagnolo ha assicurato di non aver avanzato nessuna richiesta di rinvio per il match

La notizia è circolata ieri, del possibile rinvio del Clasico a causa dei disordini che in questi giorni imperversano a Barcellona A fare chiarezza ci ha pensato Fernando Grande-Marlaska, ministro dell’Interno del governo spagnolo, a RAC1. Ecco le sue dichiarazioni.

«Il ministero non ha chiesto il rinvio della partita, abbiamo i mezzi necessari per garantire la sicurezza in qualsiasi momento si voglia far svolgere la gara. La responsabilità di scegliere spetta alla Federazione o comunque ai club».