Barcellona, Rivaldo consiglia Neymar «Torna, ma chiedi scusa ai tifosi»

Barcellona, Rivaldo a Neymar «Torna, ma chiedi scusa ai tifosi» e su Messi «Può ancora giocare a lungo»

Rivaldo, ex Milan, Barça e indimenticato Pallone d’Oro, ha detto la sua su Lionel Messi e su Neymar. Sul confronto tra l’argentino e Maradona ha detto: «Il paragone non fa bene alla Pulce. È molto più facile giocare per la squadra di club rispetto alla Nazionale.».

Poi, richiamando all’ordine il connazionale: «La cosa migliore per lui è tornare, chiedere perdono ai tifosi e mostrare di avere dei rimpianti. A Barcellona starà meglio e tornerà a giocare il suo miglior calcio.».