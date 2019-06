Dalla Spagna: scambio concluso tra Barcellona e Valencia: Neto in blaugrana, Cilessen alla corte di Marcelino. I dettagli

Il Barcellona e il Valencia hanno trovato l’accordo per uno scambio che porterà Neto, ex Juventus e Fiorentina, tra i pali blaugrana, in cambio di Cilessen.

L’estremo difensore olandese, secondo quanto riporta il Mundo Depurtivo, si sta già sottoponendo alle visite mediche. Scambio alla pari ultimato tra i due club, che hanno valutato entrambi i portieri 30 milioni di euro.