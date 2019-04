Juventus, arriva il sorpasso del Barcellona: de Ligt verso la Spagna

Da tempo, Barcellona e Juventus sono protagoniste di un duello di mercato per de Ligt: il difensore sembra aver scelto i blaugrana

De Ligt sarà uno degli osservati speciali della partita tra Juventus e Ajax valida per il passaggio alla semifinale di Champions League. Da diverse settimane, Paratici è impegnato in un duello di mercato con il Barcellona per accaparrarsi il giovane talento olandese. Nelle ultime ore, sembra che sia avvenuto il sorpasso dei Blaugrana sui bianconeri.

Secondo quanto riporta Sky Sport, l’ottimo rapporto tra l’Ajax ed il Barcellona sarebbe stato decisivo per l’indirizzamento dell’affare. De Ligt, al momento, sembra aver deciso di sposare i colori blaugrana. Manca ancora l’accordo tra Raiola e il Barcellona, ma il futuro dell’olandese sembra essere in Spagna.