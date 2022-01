Barcellona, UFFICIALE: Adama Traore torna in blaugrana

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Barcellona, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato il ritorno in blaugrana di Adama Traore: il comunicato

Il Barcellona, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato il ritorno di Adama Traore.

COMUNICATO – «FC Barcelona e Wolverhampton Wanderers hanno raggiunto un accordo per il prestito del giocatore Adama Traoré fino al 30 giugno 2022. I blaugrana pagheranno lo stipendio del giocatore e c’è un’opzione per rendere l’accordo definitivo. La presentazione di Adama Traoré come nuovo giocatore dell’FC Barcelona avverrà mercoledì 2 febbraio a porte chiuse. Il club annuncerà ulteriori dettagli a breve».