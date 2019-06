Barcellona, ufficiale: Denis Suarez passa al Celta Vigo

Barcellona, ufficiale: Denis Suarez lascia i blaugrana e passa al Celta Vigo. Ecco le cifre della cessione del centrocampista

Il Barcellona, in attesa del colpo ad effetto, piazza un’importante operazione in uscita: Denis Suarez passa al Celta Vigo. Il centrocampista spagnolo aveva passato gli ultimi sei mesi in Premier League, con la maglia dell’Arsenal.

Il Celta Vigo verserà nelle casse del Barcellona 12,9 milioni di euro di parte fissa, più 3 di bonus. Suarez ha firmato un contratto quadriennale, come riportato da Gianluca Di Marzio.