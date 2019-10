Barcellona, Umtiti si fa male: salta la gara con lo Slavia Praga

Barcellona, Samuel Umtiti si fa male in allenamento: il difensore francese non prenderà parte alla trasferta contro lo Slavia Praga

Guai in difesa per Ernesto Valverde: il tecnico del Barcellona dovrà fare a meno di Samuel Umtiti. Il giocatore francese si è fatto male in allenamento, e quindi non prenderà parte alla trasferta di Champions League contro lo Slavia Praga, come si legge sul sito del Barcellona.

Valverde però può dormire sonni tranquilli, dato che è ampiamente coperto in difesa, con Piquè e Lenglet a comandare la retroguardia.