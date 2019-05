A Barcellona il futuro di Valverde sulla panchina blaugrana è incerto: le parole del tecnico e quelle del presidente Bartomeu

Come ogni anno, il mese di maggio si distingue per il valzer delle panchine che comincia ad infiammare l’ambiente del pallone. E che da lì a breve si conclude, però, perché il mercato incombe e la figura del tecnico non può restare incerta troppo a lungo. Come incerto, al momento, è il futuro di Valverde al Barcellona.

Arrivati in primavera tra grandi ambizioni ed il proposito di centrare il “triplete”, i blaugrana sono prima stati clamorosamente eliminati dalla Champions League per mano del Liverpool e poi ieri sera battuti in finale di Copa del Rey dal Valencia. Un filotto negativo che fa traballare la panchina del tecnico spagnolo, in difesa del quale è però intervenuto niente meno che il presidente Bartomeu: «Non è lui il colpevole di questa situazione», ha tuonato. Ogni scenario, insomma, è ancora aperto.