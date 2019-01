Barella, messaggi a Inter e Napoli: «Ho preso una decisione sul futuro»

Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, ha parlato del suo futuro. Ecco le dichiarazioni del mediano rossoblù

Nicolò Barella è un obiettivo di Napoli e Inter. Al momento i nerazzurri sembrano essere in vantaggio sugli azzurri grazie alla preferenza del giocatore ma non è ancora detta l’ultima parola perché la partita per Barella è tutta ancora da giocare. Il centrocampista ha parlato a La Nuova Sardegna raccontando le sue sensazioni. Il giocatore del Cagliari ha parlato della Nazionale, un sogno che si è realizzato, ma anche del suo futuro.

Ecco le sue parole: «Il Cagliari è un sogno realizzato, inseguito da quando ero nel settore giovanile. Quando metto la maglietta ho un solo pensiero: dare il massimo per i colori che amo». In chiusura il tema più caldo, il calciomercato: «Penso che nel calcio i sentimenti hanno un valore. Io non guardo ai soldi, che comunque servono, ma se in futuro cambierò squadra non sarà per il denaro ma per ambizione. Un calciatore vuole vincere trofei, giocare nelle manifestazioni importanti».

