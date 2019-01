Barella mister 50 milioni: l’Inter sfida il Napoli ma occhio alle inglesi

E’ duello tra Inter e Napoli per Nicolò Barella. I nerazzurri in pole per il centrocampista del Cagliari ma occhio a United e Arsenal

Nicolò Barella è destinato a fare il grande salto. Il centrocampista del Cagliari è stato ribattezzato dalla Gazzetta dello Sport ‘mister 50 milioni’: questo il valore assegnato dai rossoblù al gioiellino sardo. Il classe ’97 è finito nel mirino di Inter e Napoli che sono pronte a svenarsi pur di convincere il Cagliari. Al momento i nerazzurri sembrano essere in vantaggio sulla concorrenza. Oltre all’Inter e al Napoli, ci sono anche Manchester United e Arsenal sulle tracce di Nicolò Barella. Come detto, il Cagliari chiede 50 milioni. Inter e Napoli sono pronte a offrire diverse contropartite ai sardi.

Il Cagliari può essere interessato a giovani ta­lenti che l’inter potrebbe ripor­tare a casa e compatibili con gli standard rossoblù (il più paga­to in rosa è Pavoletti, che gua­dagna 1,2 milioni): profili co­me quelli di Emmers o Kara­moh, solo per fare due esempi, potrebbero inserirsi nella trat­tativa senza problemi. Il Napoli avrebbe messo sul piatto Rog e Ounas, offrendo, in totale, 45 milioni. Barella, pur tentato da una piazza co­me Napoli e dalla possibilità di lavorare con un tecnico come Ancelotti, sarebbe rimasto in attesa di probabili rilanci, soprattutto dell’Inter, spinto anche dall’amico Nainggolan, assistito dallo stesso procuratore (Beltrami).