Barella: «Conte mi ha aiutato a fare il salto di qualità» – VIDEO

Nicolò Barella ha parlato del rapporto che ha con Antonio Conte nella lunga intervista rilasciata a DAZN. Le sue parole.

«Abbiamo un bel rapporto, lui è uno abbastanza diretto come me: ci diciamo le cose in faccia. Mi ha aiutato tanto nella mia crescita e quindi gli devo tanto perché ha creduto in me. Devo tanto anche ad altri tecnici, ma Conte mi ha fatto fare il step che mi serviva per fare bene in una grande squadra. All’inizio ho fatto fatica perché non è stato facile, ma Conte col suo atteggiamento mi ha fatto sentire più tranquillo»