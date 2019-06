Barella, gol da standing ovation in allenamento con la Nazionale – VIDEO

Nicolò Barella continua a far parlare di sé. Il centrocampista ha fatto un gol da standing ovation in allenamento con la Nazionale

È un momento importante per Nicolò Barella, che dopo aver concluso bene la sua stagione con il Cagliari, è finito nel mirino di varie big, in pole l’Inter. Il giovane dà spettacolo anche in Nazionale: in allenamento, a Coverciano, ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il centrocampista rossoblù ha segnato uno splendido gol in allenamento: ha colpito in sforbiciata la palla, che si è depositata in porta. Il giovane talento è pronto per le sfide con Grecia e Bosnia.