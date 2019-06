Barella all’Inter: ecco le contropartite giuste per chiudere l’affare

L’Inter vuole Nicolà Barella e dopo l’accordo con il giocatore è in procinto di trovarlo anche con il Cagliari

Se da una parte l’affare Dzeko è ormai avviato verso la conclusione felice per l’Inter, dall’altra bisognerà pazientare ancora un po’ per avere il medesimo risultato con Barella. Nella giornata di ieri i nerazzurri hanno trovato l’accordo con il giocatore, manca quello con il Cagliari.

I sardi non si muovono dalla richiesta di 50 milioni cash per il centrocampista. Marotta offre 30. Ecco quindi che entrano in gioco le contropartite. Il nome che potrebbe sbloccare l’operazione è quello di Federico Dimarco, di rientro dal prestito al Parma. Ma sul piatto sono finiti anche i nomi di Eder e quello assai gradito al Cagliari di Alessandro Bastoni, che l’Inter è orientata a dare in prestito ancora una stagione.