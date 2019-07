Barella-Inter, il ds del Cagliari parla del futuro del centrocampista 

Il ds del Cagliari, Marcello Carli, ha parlato del futuro del centrocampista Nicolò Barella, sempre più verso l’Inter

Intervistato a Cuore Rossoblù, inserto dell’Unione Sarda, il direttore sportivo del Cagliari, Marcello Carli, ha parlato del futuro del centrocampista rossoblù Nicolò Barella.

Ecco le sue parole sulla sua possibile cessione all’Inter: «Non sarà difficile cederlo, però sarà doloroso. Un talento come il suo, merita di aspettare il momento giusto per andare via. L’incontro con Giulini l’anno scorso fu emblematico da subito, mi trasmise subito tanta ambizione. Nel finale del 2017-18 cercai di entrare subito nella testa dei calciatori, per creare una nuova alchimia decisiva per la salvezza. Il tifoso è la parte sana del nostro mondo, oltretutto a Cagliari non pretende l’impossibile».