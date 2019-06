Barella Inter, l’agente è arrivato a Milano: incontro con Ausilio

Barella Inter, l’agente del centrocampista, Alessandro Beltrami è arrivato in sede per incontrare Piero Ausilio

L’Inter non molla la pista Barella. Dopo aver praticamente chiuso la trattativa per l’arrivo di Stefano Sensi, i nerazzurri non si fermano e vorrebbero ricreare la coppia che ha giocato insieme anche in Nazionale.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, Alessandro Beltrami è stato avvistato nei pressi della sede dell’Inter, in corso Vittorio Emanuele II. In programma un incontro con Piero Ausilio per continuare la trattativa.