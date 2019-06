Barella Inter, previsto nuovo vertice col Cagliari: ecco quando 

È previsto un nuovo vertice tra Inter e Cagliari per sbloccare la situazione legata a Nicolò Barella: ecco quando

Come riportato dal Corriere della Sera, Cagliari e Inter avrebbero in programma un nuovo vertice per parlare della situazione legata al futuro di Nicolò Barella.

L’incontro è previsto per la giornata di domani nella sede della Lega a Milano. È probabile che arrivi un rilancio da parte di Beppe Marotta nei confronti del centrocampista sardo. Un modo anche per superare la diretta concorrenza della Roma che, al momento, ha l’offerta più alta sul piatto.