Barella-Inter, la trattativa entra nelle fasi calde: le ultime

Calciomercato Inter: sempre più vicino l’arrivo di Nicolò Barella in nerazzurro. Si entra nella settimana decisiva

Oggi inizia la settimana decisiva per Nicolò Barella in nerazzurro. Come riporta Tuttosport, il club milanese ha già un accordo di massima con il giocatore e ora l’obiettivo sarà quello di abbassare le pretese economiche di Tommaso Giulini che ha fissato il prezzo del suo gioiello a quota 45 milioni di euro.

Marotta e Ausilio non vorrebbero superare i 30-33 milioni, inserendo contropartite nell’affare. Proprio su questo fronte potrebbe volerci più tempo per dirimere la matassa. Possibile l’inserimento di alcune contropartite che fanno gola ai sardi (da Sebastiano Esposito a Bastoni fino a Pinamonti)