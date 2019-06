Barella, che numeri! La statistica che ha fatto innamorare l’Inter

Nicolò Barella è l’oggetto del desiderio dell’Inter di Conte: i numeri in campionato del centrocampista del Cagliari sono formidabili

L’Inter vuole Barella. Il profilo in cima alla lista di Marotta per rinforzare il centrocampo nerazzurro è proprio quello che porta al classe ’97 del Cagliari. Da registrare nella giornata di oggi l’incontro tra i dirigenti nerazzurri e l’agente del calciatore per iniziare ad impostare la trattativa.

Conte lo vuole, per mettere muscoli e grinta in un centrocampo povero di queste due caratteristiche. Ed ha ragione a puntare su Barella. Come riporta Opta, il centrocampista cagliaritano è il giocatore di movimento italiano che ha recuperato più palloni nella Serie A con ben 253 recuperi. Statistica che invoglierà ancora di più Marotta a chiudere l’affare.