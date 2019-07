Barreca Genoa, fissate per domani le visite mediche del terzino ex Torino, che arriverà in prestito dal Monaco

Il Genoa piazza un bel colpo in difesa. La società di Enrico Preziosi, infatti, sta per chiudere la trattativa che porterà in rossoblu Antonio Barreca, in prestito dal Monaco.

L’ex terzino del Torino domani è atteso a Genova per le visite mediche, come riportato da Gianluca Di Marzio. Barreca torna in Italia voglioso di riscattarsi, dopo le esperienze con Newcastle e Monaco.