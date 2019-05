La Juventus ha messo gli occhi sul talento Barrenechea, considerato il nuovo Rodrigo Bentancur. Possibile colpo in Argentina

Dall’Argentina sono sicuri: la Juve è vicinissima a Enzo Barrenechea, considerato il nuovo Rodrigo Bentancur. Possibile colpo in Argentina per la formazione bianconera. Secondo Tyc Sports, la Juve è vicina al gioiellino del Newell’s Old Boys. Il centrocampista classe 2001, considerato un vero e proprio crack del calcio sudamericano, potrebbe sbarcare molto presto in Italia.

L’idea della Juventus è quella di portare il giocatore in Italia a giugno per inserirlo gradualmente, con un passaggio ‘obbligato’ o nella Juventus Primavera o nella Juventus Under 23, formazione che milita nel campionato di Serie C.