Barrow ha chiesto la cessione all’Atalanta: le ultime

Musa Barrow ha chiesto la cessione all’Atalanta. Il giocatore vorrebbe lasciare il club bergamasco: tutte le novità

La volontà di Musa Barrow è chiara: il giocatore ha intenzione di lasciare l’Atalanta. Come riporta Gazzetta.it, l’attaccante nella giornata di ieri ha chiesto di essere ceduto e lo ha fatto tramite il suo entourage.

Il motivo della decisione sarebbe la troppa concorrenza in attacco, che lo porterebbe a giocare molto poco. Al momento il club bergamasco non avrebbe intenzione di far partire il giovane a causa della difficoltà di trovare un sostituto last minute. Nel mirino della Dea ci sono comunque due giocatori: Roger Martinez e Adam Ounas.