Barzagli: «Ero al Wolfsburg quando ho scelto di produrre vino»

Le parole di Andrea Barzagli, ex difensore centrale della Juventus e del Wolfsburg, sulla sua passione per il vino

Andrea Barzagli è un raffinato produttore di vini in Sicilia e ha raccontato questa passione a La Gazzetta dello Sport.

IL MIO AMICO GIANFRANCO – «Viene a Wolfsburg e dice: “Ho trovato un terreno splendido vicino a Messina, dal quale si vedono lo Stretto e le Eolie. Sarebbe bello fare qualcosa”. Io, quasi per gioco, l’ho preso in parola. Acquistiamo 12 ettari a Faro Superiore. Investimento serio. Così nasce la cantina Le Casematte».

C’É UN VINO BARZAGLI – «No, ho sempre voluto che si parlasse dei nostri vini per il loro gusto. E non perché riconducibile a un calciatore. Adesso abbiamo sei etichette».

L’ETICHETTA PIU’ IMPORTANTE – «Quello che ci rappresenta di più è il Faro. Poi il Nanuci, un rosso. Quindi Peloro rosso e bianco, Pharis, Rosematte».

FA LA VENDEMMIA – «Ogni tanto. Ed è sempre un bel momento, si sta tutti insieme nei campi. C’è un mondo dietro una bottiglia e in questi anni mi sono appassionato a scoprirlo».

ORGOGLIO PIU’ GRANDE – «Sentire che i nostri vini sono sempre più conosciuti e apprezzati. Siamo partiti da una piccola azienda, poi siamo cresciuti: esportiamo anche in Inghilterra, Giappone, Usa, Australia».

IL SUO VINO OFFERTO A CR7 – «Certo, a lui e a tutti gli altri ragazzi. Gli ultimi anni alla Juventus regalavo 3-4 bottiglie a ogni compagno per Natale».

