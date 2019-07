Barzagli a Coverciano riflette sul proprio futuro: anche il percorso di allenatore è tra le opzioni. Ecco le parole dell’ex Juve

Andrea Barzagli ha parlato dal ritiro dei “senza contratto” di Coverciano.

Ecco le dichiarazioni a Sky Sport: «I miei maestri? Tutti i miei allenatori sono stati fonte d’ispirazione. Ancora non so bene se lo farò, ci vuole passione e bisogna essere capaci. Calcio giocato? In questo momento non mi manca niente. Per 20 anni ho fatto questa vita, sono arrivato al limite».